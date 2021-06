Sparatoria Ardea, un Tso nel passato del killer: «Perché aveva la pistola?»

Voci e racconti che si rincorrono. E non solo nel comprensorio di Colle Romito. Ma in tutta Ardea. Andrea Pignani, 35 anni, una laurea in ingegneria informatica in tasca e nessun lavoro, aveva problemi psichiatrici ed era conosciuto e temuto per la sua aggressività. Non avrebbe dovuto maneggiare la beretta 7.65 con la quale ieri ha ucciso a sangue freddo un uomo e due bambini prima di suicidarsi. Adesso per ricostruire cosa sia accaduto prima...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati