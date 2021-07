Astrazeneca per errore a 17 persone under 60 a Torino: «Sono sotto osservazione. Avrebbero dovuto ricevere Pfizer»

Sono sotto osservazione le 19 persone che sabato 26 giugno dovevano ricevere il vaccino Pfizer e invece si sono viste iniettare Astrazeneca. Un errore più grave del previsto quello accaduto al centro vaccinale anti covid di Nole Canavese, provincia di Torino, dal momento che 17 vaccinati sono under 60. E il Ministero della Salute ha raccomandato di non somministrare il farmaco anglosvedese a chi ha meno di 60 anni.

Astrazeneca per errore, come stanno

«L'evento è stato immediatamente comunicato agli interessati e contestualmente è stato attivato un protocollo di sorveglianza, condiviso con gli utenti stessi, che prevede, oltre a una presa in carico attiva da parte di un medico dell'Asl, un monitoraggio ematochimico», fanno sapere dall'Asl To4. Al momento non si sono registrati «sintomi diversi da quelli comunemente correlati alla vaccinazione anti Covid», fanno sapere dall'azienda sanitaria, e la sorveglianza ematochimica non ha rilevato l'emergere di situazioni di rischio. L'Asl ha ulteriormente rafforzato le procedure di controllo già operative ed è in corso un'approfondita analisi interna.