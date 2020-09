Ultimo aggiornamento: 18:40

Mangia bacche velenose e rischia di morire. Vittima un uomo di 37 anni, salvato in extremis a Trieste grazie alla circolazione extracorporea, come riporta Il Piccolo.Il 37enne triestino aveva ingerito le bacche della pianta soprannominata “ albero della morte ”, è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva di cardiochirurgia a Cattinara in gravissime condizioni.