Bambini morti nelle auto: colpa della legge mai nata

Martedì 22 Maggio 2018, 10:27 - Ultimo aggiornamento: 22-05-2018 10:27

È arrabbiato, Andrea Albanese. Sono passati quasi cinque anni dal giorno in cui dimenticò suo figlio chiuso in auto, sotto il sole, a Piacenza. «Nulla è cambiato, da allora». Lo stesso incidente è avvenuto venerdì 18 maggio a San Piero a Grado, in provincia di Pisa, ed è stato fatale per una bambina di dieci mesi: come il suo piccolo Luca, imprigionata nel seggiolino della vettura parcheggiata nei pressi dell'ufficio dal papà, per ore convinto di averla accompagnata all'asilo nido. Un tremendo «errore di memoria», nella sua vicenda accertato dalla magistratura. «Sono stato processato per omicidio colposo: sottoposto a perizia psichiatrica, assolto con formula piena», racconta il dirigente d'azienda e padre devoto, sulla soglia dei 40 anni distrutto dal dolore e, da quel momento, impegnato a evitare che la storia si ripeta. Sua la pagina Facebook Mai più morti come Luca! con 13mila adesioni. E invece, anche questa «ulteriore tragedia avrebbe potuto essere evitata». Purtroppo, «nessuno interviene».Albanese ce l'ha con chi «ha sempre sottovalutato il problema. È colpa della politica, di una lentezza esagerata nell'adottare un provvedimento semplice» richiesto da lui assieme ad altri genitori, professionisti, enti no-profit, maestre, semplici cittadini. «La proposta legislativa è all'esame da almeno tre anni», ammette deputata della nuova e vecchia guardia, Deborah Bergamini. «Gli atti purtroppo non hanno mai visto la luce perché è mancata la volontà politica». Anche l'esponente di Forza Italia sostiene: «Il provvedimento a costo zero che avrebbe potuto salvare anche la piccola di Pisa, l'ultima vittima, in ordine temporale. La tecnologia esiste, al legislatore - includo me stessa perché evidentemente non sono riuscita a sensibilizzare abbastanza i colleghi sul tema - e al governo la responsabilità».