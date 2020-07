Incidente sul lavoro a Bardolino. Catena da 10 chili si stacca dalla gru e piomba sull'operaio

BARDOLINO (VERONA) - Incidente sul lavoro oggi, 17 luglio 2020, a Bardolino, nel Veronese: un uomo di 47 anni è rimasto gravemente ferito, poco prima delle 9, mentre si trovava al lavoro all'interno di un cantiere edile. La vittima è stata colpita da una catena di 10 chili improvvisamente staccatasi da una gru e piombata al suolo da un'altezza di circa 10 metri.



Soccorso dagli altri operai del cantiere l'uomo è stato poi affidato agli operatori del 118 subito giunti sul posto con l'elicottero di Verona Emergenza ed un'ambulanza infermierizzata. Il ferito è stato quindi trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dove è ricoverato in gravissime condizioni. Sul posto anche i carabinieri del 112 e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 9 per i rilievi del caso. Ultimo aggiornamento: 14:32