L'auto si schianta contro un muro nella notte, morta una ragazza: Beatrice aveva 21 anni

Aveva solo 21 anni e la sua vita si è drammaticamente spezzata questa notte. Beatrice Tani, residente a Casciana Terme, in provincia di Pisa, è morta in un incidente stradale nella tarda serata di ieri, sulla via Volterrana, a Pontedera.

Come riporta La Nazione, Beatrice era alla guida della sua Toyota Aygo quando ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, travolgendo prima un cartello stradale e poi andandosi a schiantare contro il muro perimetrale di un edificio. La ragazza è morta sul colpo.

Sul posto sono giunti i carabinieri di Pontedera, che devono ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si esclude che la causa dello schianto possa essere stato un animale, che avrebbe attraversato la strada all'improvviso e costretto Beatrice a una manovra improvvisa per schivarlo. A dare l'allarme sono stati gli abitanti della casa dove si è schiantata la ragazza, ma per la 21enne non c'era nulla da fare.