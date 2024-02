Bimba e nonna azzannate dai cani di famiglia in casa, la piccola di 2 anni è grave: choc vicino Roma

Sono state aggredite entrambe ed entrambe sono state portate in ospedale. La più grave è una bambina di appena due anni trasportata in elisoccorso al policlinico Gemelli, mentre la donna si trova al San Camillo. Tutte e due sono state azzannate da due cani, di proprietà della famiglia, questa mattina poco prima delle 11 ad Anguillara Sabazia.

I due cani, di cui uno è un pastore tedesco, si sono avventati sulla piccola e sulla nonna mentre erano in casa.

La bimba ha riportato le ferite più serie, sul posto sono intervenuti i carabinieri di Bracciano, i militari della forestale, polizia locale, vigili del fuoco e 118.

Come sta la bambina

La piccola ha lesioni multiple a viso e arti. Intubata e ventilata, è in sedazione profonda, ricoverata in prognosi riservata in terapia intensiva pediatrica.

I cani sono stati recuperati e messi in sicurezza. La bambina si trovava a casa dei nonni mentre i genitori erano a lavoro ed è stata colpita all'improvviso dagli animali analogamente alla nonna. Pochi giorni fa il 39enne Paolo Pasqualini era stato azzannato da tre rottweiler nel parco alle porte di Manziana: l'uomo era morto per "grave emorragia", si legge dall'autopsia arrivata oggi - 16 febbraio - da La Sapienza.

