Sabato 21 Settembre 2019, 14:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano andati all’ufficio postale per sbrigare una commissione e avevano portato anche la loro bimba di 4 anni. Ma la piccola, probabilmente si è annoiata ed è uscita senza che la mamma se ne accorgesse. È accaduto a viale Monza, a Milano. La bambina, incuriosita da quello che le accadeva attorno, ha deciso di andarsene a spasso per la città da sola. Ha vagato, per quasi un’ora, lungo strade trafficatissime attraversando incolume anche un pericoloso incrocio. Quando i genitori si sono accorti della mancanza della figlioletta ci sono stati attimi di panico ed hanno pensato al peggio. Subito è scattato l’allarme e sono iniziate le ricerche. Gli agenti della volante del commissariato Villa San Giovanni alla fine l’hanno trovata. È bastato un abbraccio tra la piccola e il poliziotto che l’ha salvata per scaricare tutta la tensione di quegli interminabili minuti.