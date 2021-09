Incidente sul lavoro a Palermo, dove un 28enne è rimasto ferito al braccio in un laboratorio dolciario nella zona di Villagrazia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il giovane stava lavorando nei locali in via Agnetta quando sarebbe rimasto incastrato con il braccio in un macchinario che serve a produrre le cialde per i cannoli. Immediatamente soccorso, è stato condotto al pronto soccorso. Sull'episodio indaga la Polizia.