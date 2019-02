Caos neve al, dove l'autostrada A22 è stata chiusa nel tratto tra Chiusa e Vipiteno in direzione nord.«Mia moglie e i miei due figli da 12 ore sono fermi in autostrada del, a una ventina di chilometri dal valico. In tutte queste ore non hanno visto un lampeggiante, sia blu oppure giallo». Lo racconta all'ANSA Riccardo Del Bene.L'infermiere vive a Garmisch, in Germania, e ieri sera attendeva sua moglie e i figli (una ragazza di 12 e un maschio di 15 anni) che alle ore 15 erano partiti da Pesaro. «Di solito - spiega - in 6 ore sono qui. Dalle 20.48 sono fermi in coda sotto la neve. Abbiamo chiamato tutti i numeri di emergenza, ma finora non hanno visto anima viva». «Mi chiedo se devono morire in auto», si sfoga Del Bene.