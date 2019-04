Busta esplosiva al capogruppo della Lega a Torino: «Stesso contenuto di quella inviata alla sindaca Appendino»

Sciretti era finito al centro delle polemiche per avere evocato la Diaz per i manifestanti che il 9 febbraio devastarono la città.



Il segretario torinese del Carroccio: Sciretti era finito al centro delle polemiche per avere evocato la Diaz per i manifestanti che il 9 febbraio devastarono la città.

. «Questi criminali sappiano che non ci faremo spaventare da queste azioni codarde». Così il segretario torinese e capigruppo della Lega in Consiglio comunale, Fabrizio Ricca, che esprime «piena solidarietà e vicinanza al collega di partito e amico Alessandro Sciretti a cui è stata inviata una busta esplosiva». «Noi, a differenza loro, mettiamo la faccia per fare politica e non ci nascondiamo dietro passamontagna e atti intimidatori mafiosi - aggiunge rivolgendosi ai responsabili di queste azioni -. Alla fine saranno spazzati via».



Appendino:

. «La comunità della nostra Città continuerà a rifiutare qualsiasi violenza, che non avrà mai nulla a che vedere con la politica». Così la sindaca di Torino Chiara Appendino in merito al plico esplosivo ricevuto questa mattina dal capogruppo della Lega della Circoscrizione 6 Alessandro Sciretti. «Esprimo la solidarietà della Città di Torino al consigliere Sciretti per il vigliacco atto criminale subìto», aggiunge Appendino che lunedì aveva ricevuto una busta del tutto simile a quella di questa mattina.

Venerdì 5 Aprile 2019, 11:12 - Ultimo aggiornamento: 05-04-2019 13:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA