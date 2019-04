Cadavere carbonizzato a Milano: arrestato a Parigi il terzo uomo

A seguito delle indagini condotte dalla Polizia di Stato, la Polizia Criminale francese ha individuato ed arrestato, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso dal gip di Milano su richiesta del PM Storari, il cittadino colombiano. Si tratta del secondo autore dell'omicidio. I capi di imputazione sono: omicidio, vilipendio, distruzione e soppressione di cadavere.



Due colombiani erano già stati fermati domenica scorsa. Inquirenti e investigatori stanno lavorando per chiarire se altre persone, presenti alla festa nell'appartamento di via Carlo Carrà poi degenerata in un litigio e nell'uccisione, abbiano avuto un ruolo, anche solo nell'aiutare i due uomini finiti in carcere a sbarazzarsi del corpo.



Corpo carbonizzato a Milano, l'omicidio durante una festa: 2 colombiani in carcere



Stando a quanto ricostruito finora nell'inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal pm Paolo Storari, la vittima, non ancora identificata che dovrebbe avere circa la stessa età del 21enne accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà, era a Milano da pochi giorni. L'altro fermato, accusato di soppressione e vilipendio di cadavere e difeso dal legale Maurizio Vinciguerra, ha scelto di non rispondere davanti al gip. Si tratta di un colombiano di 21 anni accusato di essere uno degli assassini.Due colombiani erano già stati fermati domenica scorsa. Inquirenti e investigatori stanno lavorando per chiarire se altre persone, presenti alla festa nell'appartamento di via Carlo Carrà poi degenerata in un litigio e nell'uccisione, abbiano avuto un ruolo, anche solo nell'aiutare i due uomini finiti in carcere a sbarazzarsi del corpo.Stando a quanto ricostruito finora nell'inchiesta della Squadra mobile, coordinata dal pm Paolo Storari, la vittima, non ancora identificata che dovrebbe avere circa la stessa età del 21enne accusato di omicidio aggravato dalla crudeltà, era a Milano da pochi giorni. L'altro fermato, accusato di soppressione e vilipendio di cadavere e difeso dal legale Maurizio Vinciguerra, ha scelto di non rispondere davanti al gip.

«Abbiamo evidenziato al gip - ha spiegato l'avvocato Vinciguerra - che non è stato posto in essere alcun comportamento finalizzato alla fuga o a nascondersi da parte del mio assistito e il giudice si è riservato di valutare il pericolo di inquinamento probatorio». La Procura milanese nella richiesta di convalida dei fermi e di custodia in carcere ha contestato sia al 21enne accusato di omicidio, fermato mentre stava per prendere un volo per Madrid e che viveva nell'appartamento di via Carlo Carrà, che al 38enne, accusato di averlo aiutato a tagliare il cadavere con un'accetta e a trasportarlo, tutte e tre le esigenze cautelari, ossia i pericoli di reiterazione del reato, di inquinamento probatorio e di fuga. Stando alle indagini, il 38enne sarebbe arrivato in un momento successivo rispetto alla lite alla festa (festa a cui hanno preso parte in totale 7-8 persone) e all'omicidio avvenuto per vecchi dissidi in Colombia. Anche se gli inquirenti stanno cercando ancora di definire con certezza i ruoli nell'omicidio e nella soppressione del cadavere, vagliando le presunte responsabilità di altri.



Oltre alle testimonianze di alcuni residenti della zona, tra cui una donna che ha sentito le urla provenienti dall'appartamento, gli investigatori hanno raccolto a verbale anche le dichiarazioni di un teste che conosceva le persone presenti alla festa (della vittima, probabilmente un colombiano, al momento gli inquirenti hanno solo un nome e contano anche sulla collaborazione delle autorità estere). Nelle prossime ore arriverà, come passaggio scontato, la convalida dei fermi con tanto di custodia cautelare per i due. Il 21enne, che ha risposto alle domande del gip, è detenuto ad Opera, mentre il 38enne a San Vittore.

