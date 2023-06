Civitanova, cade da una tettoia mentre monta una zanzariera: Andrea Micucci muore a 54 anni

È morto pochi giorni dopo l’incidente Andrea Micucci, il 54enne civitanovese che mercoledì scorso è caduto da una tettoia mentre stava montando una zanzariera. Sin da subito le sue condizioni erano apparse gravissime: l’uomo era stato ricoverato d’urgenza all’ospedale regionale di Torrette ad Ancona.

Il dramma

Il suo quadro clinico è poi peggiorato fino a che venerdì ne è stata dichiarata la morte cerebrale.

Nella struttura sanitaria dorica è stato quindi eseguito l’espianto degli organi come ultimo gesto d’amore di Micucci. La salma è ancora a disposizione della magistratura. Si attende il nulla osta per i funerali. Intanto la notizia della sua morte si è subito diffusa a Civitanova e non solo. Il 54enne, infatti, era molto conosciuto soprattutto per la sua passione ciclistica. Sotto choc gli amici che con lui hanno condiviso le uscite in sella alla due ruote. Era stato anche tra i fondatori del Pedale Civitanovese. L’incidente, come detto, era avvenuto mercoledì scorso, nella tarda mattinata, poco dopo le 10, in una abitazione che si trova in via Ugo Bassi. Per cause che sono in corso di accertamento da parte del personale dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro diretto dalla dottoressa Lucia Isolani), Micucci stava montando una zanzariera in un appartamento. Ad un certo punto, per cause da chiarire, l’uomo avrebbe appoggiato un piede su una tettoia che ha, improvvisamente, ceduto.

L’uomo è caduto nel vuoto da una altezza di circa cinque metri, finendo all’interno di un capannone. Sul posto sono immediatamente intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde, i vigili del fuoco e i carabinieri, oltre allo Spsal. Le condizioni di Micucci sono apparse fin da subito gravissime. Il personale medico e sanitario ha richiesto l’intervento dell’eliambulanza, partita da Ancona e atterrata nelle vicinanze della struttura di via Ugo Bassi. Nella struttura dorica il 54enne si è spento venerdì scorso. Lascia due figli.