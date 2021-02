Calci e pugni alla compagna durante la festa: l'uomo allontanato da casa dai carabinieri

I carabinieri sono intervenuti a Collecorvino (Pescara) per notificare ad un 41enne il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla compagna, da lui aggredita, picchiata e derubata del telefono e di 40 euro, la sera del 14 febbraio. Per le botte ricevute, la donna è finita in ospedale, da cui è stata dimessa con 16 giorni di prognosi. Ai carabinieri a cui ha denunciato il fatto, ha raccontato che, al culmine di una discussione avvenuta a casa dell'uomo dove era stata invitata per festeggiare la festa degli innamorati, è stata prima offesa, poi strattonata violentemente, percossa e infine scaraventata a terra e colpita a ripetizione con calci e pugni.

Ultimo aggiornamento: 09:09

