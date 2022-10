Meteo, caldo record a ottobre: notti tropicali e punte di 34 gradi al giorno con l'anticiclone Scipione

Caldo eccezionale a ottobre. Un meteo eccezionale, con notti tropicali a Genova e Cagliari e minime all'alba di 16 gradi a Torino, Milano e Trieste. In particolare a Torino e Milano si registra uno scarto rispetto alla media del periodo di +10 gradi. Cosa si intende per notti tropicali? Quando i periodi notturni hanno temperature minime superiori ai 20 gradi. In base alle previsioni caldo fino a fine mese e probabilmente anche per il Ponte di Ognissant,i con la terza Ottobrata portata dall'Anticiclone Scipione l'Africano.

Caldo al Centro-Sud, ma piogge al Nord

Il rovescio della medaglia, però, è che anche a causa del caldo accumulato intense piogge stanno interessando le Alpi e localmente la Pianura Padana e la Liguria. L'Anticiclone protegge infatti saldamente il Sud, il Centro versante adriatico e lascia indifeso il resto del territorio italiano, ma da martedì tornerà prepotente ovunque, con la terza Ottobrata fino alla fine del mese ed oltre.

Le previsioni di sabato 22 e domenica 23 ottobre

Sabato 22 sono previste al nord piogge anche forti sulle Alpi, moderate sulle Prealpi, possibili anche in pianura a nord del Po. Al centro: nuvoloso in Toscana con qualche pioggia; sole altrove, molto caldo in Sardegna. Al sud: tanto sole e clima molto caldo per il periodo. Domenica 23. Al nord: piovaschi al Nord Ovest, più sole altrove. Al centro: soleggiato. Al sud: tutto sole e caldo. Lunedì 24. Al nord: piogge sparse al Nord Ovest, variabile altrove. Al centro: bel tempo salvo nubi in Toscana. Al sud: ampio soleggiamento e caldo.