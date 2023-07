Caldo record, in Sicilia 48 incendi. Blackout a Catania. Palermo, colline in fiamme: fuoco minaccia le case

Caldo record - L'anticiclone africano domina ancora incontrastato al Sud e sulle isole, garantendo tanto sole e caldo, anche se via via meno intenso specie da giovedì 27 quando si potrebbe avere un calo termico anche di 10-12 gradi rispetto all'inizio della settimana. Ma intanto si continuano a registrare in alcune zone del centro-sud temperature roventi, con punte di 45-48 gradi in Sicilia e Puglia. E anche in Sardegna, tanto che all'aeroporto di Olbia alcuni voli sono stati dirottati su altri scali a causa dei 47 gradi dell'asfalto della pista. Un caldo eccezionale che ha provocato altre tre vittime: un 62enne che a Sora, in provincia di Frosinone, si è accasciato in terra in mezzo alla folla durante uno spettacolo, un 71enne che si è sentito male mentre era alla guida dell'auto in un parcheggio di un centro commerciale a Quartu Sant'Elena, alle porte di Cagliari, e un bracciante agricolo deceduto mentre lavorava in un campo a Montalto di Castro. Da Roma a Perugia, da Firenze a Napoli, sono ancora sedici le città da 'bollino rossò per l'eccesso di caldo. Il 26 luglio è previsto un quadro decisamente diverso con solo Bari e Catania ancora strette dall'afa eccezionale. Sono dunque gli ultimi giorni di 'Carontè ma il rischio è sempre quello di eventi estremi causati dal brusco cambio di temperatura, come sta già avvenendo nelle regioni settentrionali. Anche il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci ammette: «Parliamo da tempo di cambiamento climatico e siamo stati un poco refrattari, convinti che si trattasse soltanto di un fatto contingente», e, invece, «la tropicalizzazione del clima è arrivata anche in Italia e di questo dobbiamo prendere atto».