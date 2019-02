Lunedì 4 Febbraio 2019, 10:16 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 10:48

L'ex sindaco di Capua, Carmine Antropoli, 56 anni - arrestato stamattina dai carabinieri di Caserta con l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa - é considerato un apprezzato chirurgo del colon che, in questi anni, ha eseguito migliaia di interventi nell'ospedale Cardarelli di Napoli dove, dallo scorso aprile, è direttore della Chirurgia Generale 3. È socio della Società italiana di Chirurgia (SIC), della Associazione Chirurghi Ospedalieri Italiani (ACOI), della Società Napoletana di Chirurgia, e della Società Italiana Polispecialistica dei Giovani Chirurghi. Insieme con altri colleghi ha pubblicato oltre un centinaio di articoli scientifici su riviste nazionali ed internazionali, è autore di 4 libri, di video di chirurgia e di una monografia di farmacologia clinica. Tra il 2003 e il 2008 è stato professore incaricato esterno di «Principi generali di chirurgia mininvasiva» presso Scuola di Specializzazione in Chirurgia Generale e la Scuola di Specializzazione in Chirurgia dell'Apparato digerente dell'Università Campus Bio-Medico di Roma.La vasta esperienza clinica maturata gli ha anche consentito di sviluppare e brevettare un farmaco ritenuto efficace per il trattamento di patologie proctologiche di cui il chirurgo è particolarmente esperto. Nell'ambiente di lavoro Antropoli viene ritenuta una persona estremamente disponibile, un serio professionista e un efficace chirurgo.