Auto in un dirupo all'alba: muore un 25enne, altri 5 ragazzi gravissimi

La vittima, Sergio Giacobazzi (foto da Facebook) Non c'è stato nulla da fare per uno degli occupanti, 25enne residente nel paese, che è morto sul colpo a causa dei gravi traumi. Altri quattro, tra i 24 e i 31 anni, sono rimasti feriti in maniera grave e uno di loro, 25, ha riportato lesioni molto serie. Condizioni di media gravità per una 18enne. I feriti, tutti di Castellarano, sono stati ricoverati tra gli ospedali di Reggio Emilia, Scandiano, Sassuolo, Baggiovara e Parma. Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118 con automediche, ambulanze e l'elisoccorso da Bologna. Pare che l'auto viaggiasse da Sassuolo verso l'Appennino.

Tragico incidente a Castellarano, nel Reggiano, alle 5 di stamani. Una Ford Fiesta con sei giovani a bordo, per ragioni ancora al vaglio degli investigatori, è uscita di strada in un dirupo, facendo un volo di 25 metri. La polizia sta completando gli accertamenti sul luogo per definire l'esatta dinamica dell'incidente.