Castillejo choc a Milano, gli puntano la pistola in faccia e lo rapinano: rubato un orologio

La polizia sta accertando quanto annunciato pubblicamente dal calciatore del Milan Samu Castillejo, che questo pomeriggio ha scritto sulla propria pagina Instagram di aver subito una rapina da parte di due persone armate di pistola. Al momento non risulta che abbia sporto una denuncia ufficiale, la questura sta lavorando per mettersi in contatto col giocatore e ricostruire la vicenda che sarebbe avvenuta a Milano. Ultimo aggiornamento: 21:36