Uccide l'ex moglie a Enna: il video choc pochi minuti prima di spararle

L'ha presa per i capelli in mezzo alla strada poi l'ha costretta a salire nell'auto puntandole una pistola contro. Pochi minuti dopoproprio con quella pistola,ucciderà la sua ex moglie,sparandole due colpi di revolver al torace. In quel video, registrato due giorni fa, e ora acquisito dai carabinieri c'è tutta la follia di quell'uomo titolare di un autolavaggio e padre di tre figli (uno nato da un precedente matrimonio). Le immagini sono state registrate due giorni fa alcuni minuti prima che l'uomo ammazzasse la moglie. La coppia era separata da alcuni mesi e ha due figli. L'uomo si è seduto nel sedile passeggeri posteriore e ha intimato alla donna di andare nella campagna dei genitori dove poi l'ha uccisa.Ancor prima di uccidere la moglie si definiva «vedovo» sul proprio profilo Facebook e scriveva: «La vendetta un piatto freddo, più freddo e più si gusta». Dopo aver ucciso l'ex nelle campagne di Catenanuova ha mandato un messaggio ad un amico, con il quale partecipava a raduni motociclistici, per disdire la sua partecipazione a quello del 7 aprile. Un messaggio agghiacciante: «Mi dispiace, non posso venire: ho ucciso mia moglie». Quindi ha telefonato ai familiari della vittima dicendo «andatevela a prendere morta».