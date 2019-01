Cesare Battisti: arrivo a Ciampino alle 11.30

Il governo italiano attende l'imminente rientro in Italia di Cesare Battisti. L'aereo, partito ieri dalla Bolivia, con a bordo il terrorista dei 'Proletari armati per il comunismò arriverà alle 11.30 all'aeroporto di Ciampino a Roma. Ad 'accoglierè Battisti ci saranno il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, il quale ha confermato l'incontro (in programma alle 10.30) con il commissario europeo alla migrazione Dimitris Avramopoulos annullando però la conferenza stampa prevista dopo il vertice. Sono confermati gli impegni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che alle 9 vedrà Avramopoulos a Palazzo Chigi e alle 12.30 riceverà una delegazione dell'Anci.

Il Ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, Enzo Moavero Milanesi, in un colloquio telefonico avvenuto ieri sera, ha ringraziato il Ministro degli Esteri della Bolivia, Diego Pary, «per l'efficace e solerte collaborazione che le Autorità boliviane hanno garantito nell'arrestare e nel permettere la rapida espulsione verso l'Italia del pluricondannato per omicidio Cesare Battisti».



«Con l'impegno boliviano», ha aggiunto il Ministro, «ha encomiabilmente interagito quello altrettanto fondamentale delle Autorità brasiliane, alle quali va anche il nostro sentito ringraziamento. Si è trattato di una concreta azione al servizio della giustizia; un'azione corale e condivisa portata avanti con determinazione e discrezione, in uno stretto raccordo di fiducia reciproca e collaborazione con tutte le competenti Autorità italiane, incluse le nostre Ambasciate a Brasilia e a La Paz».

