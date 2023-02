Chi l'ha visto, scomparsa la 16enne Arianna. La madre: «Soffre di epilessia, non ha i farmaci con sè»

E' scomparsa da ieri, la 16enne Arianna, originaria di Palidano, in provincia di Mantova, che dopo essere uscita di casa non è più rientrata. Il caso è stato denunciato nel programma Chi l'ha visto dove Loredana, la madre di Arianna, ha lanciato un appello disperato: «Soffre di epilessia, non ha i farmaci con sè».

In collegamento nella trasmissione di Federica Sciarelli, la madre della giovane Arianna ha dichiarato che negli ultimi tempi la figlia stava attraversando un periodo difficile: «Ha detto di volere ritrovare se stessa, ma non sa neanche lei cosa vuole» dice con voce rotta dalla commozione. «Ma nonostante noi volessimo starle vicino, lei si allontanava» aggiunge Loredana.

L'appello

«Non so come sia possibile che si sia allontanata senza far sapere più nulla di lei» continua la madre che non si dà pace. «Qualsiasi cosa basta parlarne e risolviamo tutto. L'aspetto e sto veramente male, lei ricorda il mio numero a memoria se può contattarmi e dirmi che sta bene, però devo capire che sta bene» conclude in lacrime Loredana che, si è affidata al programma per diffondere la notizia.