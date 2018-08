Cibo avariato, dieci intossicati all'Idroscalo durante gli Europei di cable wakeboard

Salmone affumicato a rischio Listeria: ritirato lotto di una nota marca​

Venerdì 17 Agosto 2018, 17:23 - Ultimo aggiornamento: 17-08-2018 17:26

Sono almeno, tra atleti in gara e giudici, gliin seguito all'ingestione di cibo avariato durante glidi cable wakeboard (una disciplina acrobatica simile allo sci nautico), attualmente in corso all'diA causare l'intossicazione alimentare, come appurato dalle prime indagini, sono stati alcuni piatti diconsumati martedì sera dai presenti alla manifestazione. A fornire il cibo era stata una società di catering che collabora con gli organizzatori dell'evento, il Wakeparadise.Gli, ricoverati in ospedale, si stanno rimettendo in fretta e le loro condizioni non preoccupano i medici. Si tratta di cinque atleti francesi di età compresa tra i 15 e i 30 anni, un'atleta spagnola di 36 anni, un atleta e un giudice di 31 e 21 anni, italiani come un allenatore 61enne e una spettatrice ravennate. Dopo i primi malori accusati dai presenti, sul posto sono giunti idi Peschiera Borromeo, ie il personale sanitario che ha sequestrato alcuni campioni di cibo per le necessarie analisi in laboratorio.Le vittime della disavventura, però, potrebbero essere di più: non è escluso che l'intossicazione, seppur in forma più lieve, possa aver riguardato altre persone accorse all'Idroscalo per l'evento, che terminerà tra due giorni.