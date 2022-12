Crociera da incubo alle Canarie: «Ci hanno rovinato il Natale»

Disagio a bordo. Alcuni passeggeri in viaggio sulla nuovissima nave da crociera "Arvia" di proprietà della compagnia P&O Cruises, hanno raccontato di come le loro vacanze natalizie si siano trasformate in un incubo a causa del cibo di scarsa qualità presente a bordo della nave, che sarebbe addirittura finito durante il viaggio.

La nave, al suo viaggio inaugurale, era salpata da Southampton (Inghilterra) il 23 dicembre, con destinazione Isole Canarie. Fin dal primo giorno però i clienti hanno lamentato non solo la scarsa qualità del cibo, a volte anche poco cotto, ma anche parti della nave ancora in fase di costruzione. Tutto "denunciato" in tempo reale sui social dagli sfortunati passeggeri.

Le code per la cena

I passeggeri si sono anche lamentati di "code orrende", problemi con le prenotazioni per la cena di Natale e mancanza di Internet. Arvia di P&O Cruises ha lasciato Southampton per le Isole Canarie lo scorso venerdì. I titolari di una nota agenzia di viaggi gallese, Tom Hughes-Lewis e Dominik Scott, che sono a bordo, hanno detto che la nave aveva "molte persone infelici".

Le scuse

P&O Cruises si è scusata con i viaggiatori, spiegando che la nave ha avuto alcuni problemi tecnici, soprattutto nelle cucine del piano ristorante.

La nave

Arvia è la più grande nave da crociera mai costruita per il mercato del Regno Unito, con un peso di 185.000 tonnellate e una capacità fino a 5.200 passeggeri. La nave è stata costruita presso il cantiere navale Meyer Werft di Papenburg, in Germania, misura 350 metri con 16 ponti. È la seconda nave di P&O Cruises ad essere alimentata a gas naturale liquefatto. In quanto a ingegneria sicuramente sarà un prodigio, ma in quanto a comfort del passeggero invece la navigazione pare essere ancora lunga.

