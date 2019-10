Ciro Grillo, il figlio di Beppe accusato di stupro. La mamma in Procura: «Non ho sentito niente»

La moglie di Beppe Grillo , madre di Ciro, il 19enne accusato con tre amici del presunto stupro di una studentessa di 19 anni quest'estate nella villa di famiglia a Porto Cervo, è comparsa ieri in Procura a Tempio Pausania (Sassari), convocata come persona informata dei fatti dal procuratore Gregorio Capasso. La donna si è presentata negli uffici della Procura accompagnata dal suo avvocato, Enrico Grillo. La donna avrebbe dichiarato

. Come riferito dagli avvocati della difesa (Barbara Raimondo, Gennaro Velle, Paolo Costa, Enrico Grillo, Ernesto Monteverde, Mariano Mameli), il 16 luglio scorso, giorno del presunto abuso sessuale di gruppo - per cui insieme a Ciro Grillo , sono indagati Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria - la donna ha infatti trascorso la notte in una delle stanze della villa in Costa Smeralda.