Martedì 27 Marzo 2018, 15:25 - Ultimo aggiornamento: 27-03-2018 16:11

Drammatico incidente in Germania per una coppia di cognati salentini, deceduti dopo essere rimasti coinvolti in un terribile sinistro stradale. Le vittime sono i due 42enni Emanuele Carangelo ed Ada Schiavano, entrambi di Taurisano, titolari di una gelateria. L'incidente si è verificato ieri mattina nella cittadina tedesca di Sömmerda ed ha coinvolto il furgoncino dei due cognati ed un tir. Le salme dei due sfortunati salentini, per i quali non c'è stato nulla da fare, rientreranno in paese nei prossimi giorni.C.Tad.