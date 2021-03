Consegnata alla Marina Militare Nave Vulcano, costruita per metà a Castellammare

Questa mattina, presso il cantiere navale di Fincantieri al Muggiano, in provincia di La Spezia, si è svolta la cerimonia di consegna alla Marina Militare della nuova unità di supporto logistico Vulcano, commissionata a Fincantieri nell’ambito del piano di rinnovamento della flotta della Marina Militare.

APPROFONDIMENTI TARANTO Covid, morto a 49 anni il Capitano della Marina Alfredo De Carlo:... ANNIVERSARI Frecce Tricolori Aeronautica militare, oggi i 60 anni dei campioni... L'AMBIENTE Riva Fiorita, grandi pulizie con i palombari della Marina Militare

Varata il 22 giugno 2018, la nave è stata realizzata in due blocchi principali: uno poppiero, costruito presso il cantiere di Riva Trigoso, in provincia di Genova, ed uno prodiero predisposto presso il cantiere di Castellammare di Stabia, provincia di Napoli, uniti da un anello centrale di circa 11 metri, realizzato sempre presso il cantiere di Riva Trigoso. Inoltre, la nave disporrà del doppio scafo, come previsto dalle vigenti normative di tutela ambientale per le navi cisterna di nuova costruzione.

LEGGI ANCHE «Marina Militare Nastro Rosa Tour» fa tappa a Napoli

Lunga 193 metri, con un dislocamento di 27.200 tonnellate, l’unità raggiunge i 20 nodi di velocità con un basso impatto ambientale, attraverso l’utilizzo di biocombustibili e avanzati sistemi di propulsione ausiliari elettrici a bassa emissione inquinante.

«Nave Vulcano andrà ad affiancare nave Etna permettendo di avviare verso la dismissione nave Vesuvio la quale serve la Patria sul mare dagli anni ’70 – sottolinea il Comandante logistico della Marina militare, l’ammiraglio Eduardo Serra - Il rinnovamento della componente di supporto logistico della flotta è una esigenza pressante che non si esaurisce con l’ingresso in linea di questa nuova unità: nave Vulcano sarà la capoclasse di altre due navi gemelle».

L’entrata in servizio di nuove navi per la Marina Militare comporta positive ricadute sull’indotto locale e sulla cantieristica nazionale e compensa la progressiva e parziale dismissione delle attuali unità navali rifornitrici della classe Stromboli, realizzate in base ad esigenze oramai superate e con limitate capacità di trasporto e rifornimento.

Nave Vulcano sarà impiegata per trasportare e trasferire ad altre unità navali carichi liquidi come gasolio, combustibile per velivoli e acqua dolce e solidi come parti di ricambio, viveri e munizioni. L’unità è altresì dotata di una importante capacità ospedaliera e sanitaria, grazie alla presenza di un’area completamente attrezzata con due sale operatorie, una zona degenza che comprende 8 posti di terapia intensiva, un’area per il trattamento di grandi ustionati e laboratori di radiologia e analisi. Questa capacità logistica ad ampio spettro e la sua elevata modularità, accompagnata da un elevatissimo livello di innovazione tecnologica, la rende estremamente flessibile e performante nei diversi scenari operativi e rappresenterà una risorsa estremamente pregiata, in chiave duale, anche in attività non esclusivamente militari a supporto della Protezione Civile, per emergenze e calamità naturali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA