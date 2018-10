Lunedì 29 Ottobre 2018, 15:24 - Ultimo aggiornamento: 29-10-2018 15:57

La Procura di Roma, oltre a quella di Tiziano Renzi, ha chiesto di archiviare la posizioni dall'ex parlamentare del Pdl Italo Bocchino e dell'imprenditore napoletano Alfredo Romeo, indagati per traffico di influenze. I magistrati hanno, inoltre, chiesto al gip di fare cadere le accuse per l'ex ad di Consip Domenico Casalino, per l'ex dirigente Francesco Licci e per l'ex ad di Grandi Stazioni Silvio Gizzi, cui era inizialmente contestata la turbativa d'asta. Richiesta di archiviazione anche per l'ex presidente di Consip, Luigi Ferrara, accusato di false dichiarazioni al pm.