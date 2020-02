Coronavirus, primo caso a Milano: uomo ricoverato al San Raffaele

Coronavirus, primo paziente positivo a Milano all’ospedale San Raffaele, dove si trova ricoverato da una settimana. Si tratta di un uomo di 78 anni, residente a Sesto San Giovanni, città dell'hinterland milanese.



Sono risultati quindi positivi i test ai quali è stato sottoposto un paziente ricoverato in isolamento all'ospedale San Raffaele nel capoluogo lombardo. «E' un uomo di Sesto San Giovanni», ha dichiarato il presidente della Lombaerdia Fontana.



«Dei 7 nuovi casi appena confermati rispetto ai 39 già comunicati questa mattina (due dei quali in provincia di Pavia e altrettanti in provincia di Cremona) - spiega una nota della Regione -, uno è residente a Sesto San Giovanni (MI) ed è attualmente ricoverato all'Ospedale San Raffaele. Gli altri 6 provengono dalle zone già interessate dall'infezione.



Areu ha inoltre attivato un numero verde riservato agli abitanti dei 10 comuni ricompresi nell'ordinanza firmata ieri dal presidente Fontana e dal ministro Speranza. Il numero è 800894545.



Facendo il punto sulla situazione del coronavirus in Lombardia l'assessore lombardo al Welfare, Giulio Gallera, ha detto: « Abbiamo la conferma che l'area del basso lodigiano è centro di un focolaio. Possiamo dirlo in maniera abbastanza certa, tutte le situazioni di positività hanno o hanno avuto contatti nei giorni 18 e 19 con il pronto soccorso e l'ospedale di Codogno » .



« Sono in corso le ricostruzioni per capire quali contatti abbia avuto l'uomo nell'ultimo periodo, cercando di stabilire se abbia avuto contatti con i contagiati legati al focolaio lodigiano». Lo scrive Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni, un cui residente «ricoverato da una settimana all'ospedale San Raffaele di Milano, è risultato positivo al coronavirus». «Siamo in contatto con Regione Lombardia e con le autorità sanitarie - dice il sindaco - per seguire gli sviluppi e decidere che azioni intraprendere». «Non è il momento di farsi prendere dal panico, ma - aggiunge - di tenere i nervi saldi e collaborare per il bene della comunità con impegno»