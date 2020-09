Covid Italia, bollettino: crescono i contagi (1.452), 12 i morti

Covid Italia, il bollettino di oggi 16 settembre 2020. I dati indicano un'ulteriore crescita: i contagi sono 1.452, 12 i morti. Ieri i dati indicavano 1.229 i nuovi contagi e 9 vittime. Ovvero 223 contagiati in più in un giorno.

Ieri, 15 settembre, i dati indicavano 1.229 i nuovi contagi da coronavirus, 221 in più rispetto al 14 settembre quando ne sono stati registrati 1.008. Le vittime sono 9 (ieri erano 14), mentre i guariti sono più che raddoppiati: 695 nelle 24 ore (ieri 316). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sono quasi raddoppiati i tamponi processati: 80.517 contro 45.309. Tra le regioni più colpite la Lombardia (176 casi positivi) seguita da Liguria (141) e Lazio (139). Anche Emilia Romagna, Veneto e Campania registrano oltre 100 nuovi contagi. Nessuna regione a zero casi. I pazienti in terapia intensiva sono 201, 4 in più di ieri.

I contagiati fino a ieri erano a 39.712 (+525) con 2.222 pazienti ricoverati con sintomi (+100) e 201 nelle terapie intensive (+4). Sono in isolamento domiciliare 37.289 persone (+421) mentre sono stati dimessi dagli ospedali o sono guariti 695 pazienti per un totale di 214.645.

