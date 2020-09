Coronavirus, Ilaria Capua: «Più pericoloso il pranzo in famiglia la domenica che andare al supermercato»

In vista della possibile secondata ondata di coronavirus, la virologa Ilaria Capua parla dei rischi potenziali nella vita quotidiana. «È molto più pericoloso un pranzo della domenica con la famiglia allargata che andare al supermercato», ha spiegato l'ex deputata, che dal 2016 vive negli Stati Uniti, dove lavora per l'Università della Florida.

L'intervento di Ilaria Capua, nel corso dell'ultima puntata di DiMartedì su La7, è proseguito così: «Al momento c'è una dinamica completamente diversa in atto: al supermercato entriamo tutti protetti adeguatamente, mentre i pranzi in famiglia coinvolgono diverse generazioni e ora che sono state riaperte le scuole c'è da aspettarsi una circolazione virale più vivace».

La riapertura delle scuole, secondo Ilaria Capua, è un elemento di rischio: «Ci sono tre fattori che possono aumentare la circolazione del virus: ambienti chiusi, assembramenti e lunga esposizione al rischio di contagio. Sono tutte dinamiche che si verificano spesso all'interno delle scuole. Per me è giusto che la febbre sia misurata in casa e mi auguro anche che chi ha la febbre resti a casa, sia bambini che adulti».

