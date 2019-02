Xylella e meteo impazzito, la crisi dell'olio investe il Sud

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 15 Febbraio 2019, 07:00

Sarà l'ulivo e non la vite la prima vittima simbolica del cambiamento climatico in Italia? A giudicare dalle ultime due annate, assolutamente anomale, che hanno abbassato per la prima volta nella storia per due raccolte consecutive la produzione, sembrerebbe di sì. Anche perché la vite ha dimostrato di sapersi adattare a tutti i climi, dalle temperature torride della Grecia e del Tarantino al freddo della Val d'Aosta e dell'Alsazia. Si adatta, si sposta, cammina il Dio Bacco proveniente dal Caucaso e da sempre in continuo movimento. I mezzi per combattere il cambiamento climatico sono tanti, al punto che può diventare anche un vantaggio: per esempio quest'anno nello Champagne si parla di migliore annata di sempre.