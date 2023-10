Cristina Maccabei travolta e uccisa dal treno per salvare la sua cagnolina: aveva 45 anni, lascia un figlio piccolo

È stata ritrovata Eva, la cagnolina di Cristina Maccabei, la donna di 45 anni originaria di Trevi, in Umbria, morta investita da un treno alla stazione di Porto d’Ascoli sabato 30 settembre alle 12,30 circa. La donna era sul marciapiede del binario due quando è caduta sulla rotaia ed è stata travolta da un convoglio merci diretto verso nord. Le indagini sul tragico episodio si sono svolte nel massimo riserbo e non era stata esclusa alcuna ipotesi. Ora però potrebbe essere arrivata la svolta: accanto alla donna sono stati trovati infatti un guinzaglio spezzato e un trasportino, e al momento della denuncia dei familiari per la scomparsa della cagnolina si era fatta sempre più strada l’ipotesi della disgrazia.

La 45enne infatti, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe finita sotto il treno per riprendere il proprio cane ed evitargli la fine purtroppo capitata a lei.