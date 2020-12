Crolla il ponte, precipita l'auto dei Vigili del fuoco. L'appello: «Statale Alemagna è un fiume, state a casa»

BELLUNO - Situazione particolarmente complessa in Cadore a causa del maltempo che da venerdì ha investito la provincia di Belluno. Nelle prime ore di domenica 6 dicembre acqua e detriti hanno invaso la statale 51 di Alemagna nel tratto di Valesina di Valle di Cadore. "La Statale è praticamente un fiume - ha reso noto il sindaco Mariana Hofer - rimanete a casa se non è urgente". Momentaneamente interrotta, e poi riaperta a senso unico la statale. A complicare ulteriormente le cose c'è l'interruzione del passo Cibiana che da ieri sera a causa di una colata detritica è aperto solo per i soccorsi.

Interrotta anche la Val di Zoldo a causa di una frana a Mezzocanale che ha invaso la carreggiata.

La viabilità

Ancora complicata la viabilità per Gosaldo rimasto isolato dalla tarda serata di sabato a causa del crollo di un ponte nel quale è stato coinvolto (fortunatamente senza feriti) anche un mezzo dei vigili del fuoco.

Ieri sera il prefetto di Belluno, Adriana Cogode, ha firmato un'ordinanza che impedisce il transito in sei comuni della provincia: si tratta di territori dell'alto Agordino (Livinallongo, Colle Santa Lucia, Selva, Zoppè di Cadore e Rocca Pietore in cui ci sono state abbondanti nevicate e di San Pietro di Cadore (in Comelico).

Nella notte sono stati 130 gli interventi fatti dai Vigili del Fuoco in provincia di Belluno, 50 le squadre al lavoro.

