La madre non risponde al telefono, va a casa e la trova morta: choc a Frosinone per la scomparsa di Barbara Toti

Va a casa della madre che non risponde al telefono e la trova morta. La tragedia a Frosinone. E' stata stroncata quasi certamente da un malore Barbara Toti, 50 anni, dipendente di Acea. Viveva in via Giuseppe Mazzini.

A trovare il corpo senza vita è stato il figlio, allertato dalle colleghe di lavoro preoccupate dal fatto che la donna non era andata in ufficio e non rispondevaal telefono. Gioviale, amante della natura e dello lo sport, Barbara Toti era conosciuta a Frosinone anche per la sua attività di volontariato. Gran tifosa del Frosinone Calcio, non perdeva una partita dei giallazzurri. La sua pagina Facebook è stata invasa di messaggi di cordoglio.

I funerali saranno celebrati nella giornata di domani, mercoledì 18 ottobre, alle ore 15 presso la chiesa Sacro Cuore di Frosinone.

La salma sarà tumulata nel cimitero di Genazzano.