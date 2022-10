Studentessa trovata morta a 24 anni pochi mesi dopo la laurea: «Sei sempre con noi»

Se ne è andata a soli 24 anni, portando via con sé sogni e progetti per il futuro. In una parola la sua giovinezza. Tutto il Montebellunese - in provincia di Treviso - è sotto shock per la scomparsa di Daria Visentin, giovane di Falzè morta sabato scorso a soli 24 anni.

CHI ERA

Bella e dolcissima, Daria, ex allieva del liceo Veronese di Montebelluna, indirizzo scienze umane, si era da alcuni mesi laureata in lingue all’Università di Trieste. Aveva una grande passione per la musica che aveva coltivato nel tempo: era infatti una storica allieva della scuola di canto di Montebelluna “Ivb VocalMusic School”, che in sua memoria ieri ha raccolto i momenti più appassionanti delle sue esibizioni. Ma la giovane non si faceva amare e apprezzare solo sul palco. Era infatti un punto di riferimento imprescindibile per la famiglia: la mamma Cristina, il papà Livio, titolare della nota falegnameria di Falzè, la sorella Chiara, la nonna Liliana. E, oltre a loro, la piangono il fidanzato Michele, gli zii, i cugini, i parenti, gli amici e tutte le persone che hanno voluto bene alla giovane, persona positiva, solare e molto vitale.



LE RIFLESSIONI

In una parola, bella dentro e bella fuori. La città è sconvolta. «Un vero e proprio fulmine a ciel sereno -sussurra il sindaco Franco Bonesso - mi lascia senza parole». Come senza parole sono tutti coloro che l’hanno conosciuta: dagli ex insegnanti agli amici di sempre. «Daria - è il messaggio che le ha indirizzato don Silvio Caterino - sei nella Luce di Dio…in quella Luce a cui tutti siamo destinati… e che qualcuno raggiunge prima, nei modi che a nessuno è possibile capire o prevedere. Manda anche a noi un raggio della tua luce e vivi in essa per sempre». Poi aggiunge: «Una ragazza solare, positiva, piena di energia. Era laureata in lingue a Trieste e stava facendo concorsi e valutando opportunità lavorative. Aveva progetti anche affettivi, guardava al futuro. Ciò che è accaduto era totalmente impensabile e imprevedibile».



FUNERALE

L’ultimo saluto sarà giovedì alle 15 nella chiesa parrocchiale di Falzè, dove il rosario sarà recitato domani alle ore 20.30. I familiari ringraziano fin da ora tutte le persone che si uniranno nel ricordo e nella preghiera per Daria. Eventuali donazioni raccolte durante il funerale saranno devolute alla ricerca contro il cancro. E in quel «sei sempre con noi», che campeggia nell’epigrafe, ci sono tutta la condivisione e la vicinanza di chi ha vissuto al suo fianco fino all’ultimo. E che continuerà a portarla con sé negli occhi e nel cuore.