Debora Serracchiani, incidente in monopattino: la deputata finisce contro un'auto. «Siate prudenti, in strada non si scherza»

La deputata Debora Serracchiani da alcuni giorni in vacanza a Lignano, ha voluto provare l’emozione del monopattino elettrico, cosi, sabato 24 giugno, poco dopo le ore 19 mentre percorreva la centralissima via Latisana, giunta in prossimità della Banca di Cividale, ha avuto un incidente con un'auto. È stata soccorsa da alcuni turisti, ma la caduta l’ha costretta a ricorrere alle cure dei sanitari del pronto soccorso di Sabbiadoro, pare poi abbia proseguito per l’ospedale di Latisana.

Cosa è successo

La deputata del Pd, come conferma lei stessa, ha perso il controllo del mezzo ed è finita contro il cofano di una macchina. «Siate prudenti! Soprattutto quando guidate un mezzo, anche se si tratta di un monopattino - riferisce la deputata al Messaggero Veneto - mi sento di raccomandarlo di cuore, dopo la disavventura che mi è capitata a Lignano.