Denise Pipitone, l'ex pm Maria Angioni condannata a un anno per false informazioni

Maria Angioni, ex pm che indagò sulla scomparsa di Denise Pipitone, è stata condannata a un anno di reclusione, pena sospesa, dal giudice monocratico di Marsala. Era imputata di false informazioni al pubblico ministero. L'accusa in aula era rappresentata dal pm Roberto Piscitello.

Denise Pipitone, gli auguri di mamma Piera su Facebook: «Diciotto anni senza te, sei nel cuore di chi ti ama»

La lettura della sentenza era prevista per le 19, da parte del giudice monocratico di Marsala a carico di Maria Angioni, ex pm del caso Denise Pipitone imputata di false dichiarazioni al pm. La Procura ha chiesto la condanna di Angioni a due anni.

Denise Pipitone, il padre: «Piera ha reso pubblici i nostri dati personali, mi offendono sui social»

L'accusa

« Angioni ha mostrato assoluto spregio della Giustizia, ha ingannato il pubblico ministero ed il giudice tutte le volte in cui ha preso la parola; ha presentato confusi documenti tanto sovrabbondanti quanto irrilevanti; ha mantenuto un comportamento ostinatamente calunnioso anche dopo la commissione del reato, infangando nei media la Polizia nei Mazara del Vallo» , ha detto Piscitello al termine della requisitoria. «Tanto ha fatto per tenere lontana da tutti l'idea che Denise Pipitone non sia stata trovata e i colpevoli assicurati alla giustizia, per incapacità a lei attribuibili. - ha aggiunto - Circostanza questa che denota la rilevante intensità del dolo. Da magistrato ha ritenuto di potersi muovere tra cavilli ed interpretazioni, suggestionando l'interlocutore a ritenere che potesse essere incorsa in un cattivo ricordo, in quanto tale incompatibile con l'elemento soggettivo del dolo richiesto dalla norma incriminatrice».