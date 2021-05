Un bimbo di appena 18 mesi, Diego Santona, è morto in Sardegna dopo essere caduto in mattinata in una pozza d'acqua nel giardino della villetta in cui viveva con i genitori. È successo nelle campagne di Taniga, tra Sassari e Sorso. Ricoverato dopo i soccorsi del papà e del 118, il bimbo era in rianimazione nell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari ed è morto poco dopo le 18.30.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati