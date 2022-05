Una quarantenne è stata uccisa a coltellate in strada a Genova questa sera. È accaduto a Quinto, in via Fabrizi. Una persona è stata fermata. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, le volanti della polizia e gli agenti della Squadra Mobile. La persona fermata sarebbe il fratello della vittima e l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite in famiglia