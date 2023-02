Elena Cisonni morta improvvisamente a 34 anni: l'esperta di moda trovata senza vita dai genitori

Una donna di 34 anni, Elena Cisonni, è stata trovata morta nella sua abitazione di Pove del Grappa (Vicenza) ieri sera, mercoledì 15 febbraio. A nulla è servito il tempestivo allarme lanciato dai genitori: quando i soccorsi sono arrivati la donna era già morta.

Pove del Grappa, 34enne muore dopo un malore in casa

Esperta di moda, lavorava nel settore a Milano, dove viveva oramai da diversi anni. Era tornata nel suo paese d'origine qualche giorno fa per trascorrere del tempo con i genitori: il papà è Vincenzo Cisonni, ex sindaco di Valstagna. E proprio lui insieme alla moglie ha trovato il corpo della figlia esanime in bagno, uccisa da un malore improvviso.