Fabrizio Corona, la Cassazione annulla il provvedimento nei suoi confronti e lo scarcera

Fabrizio Corona viene scarcerato dalla Cassazione. A spiegarlo è l'avvocato di Fabrizio, Ivano Chiesa: «La Cassazione ha annullato, in parte con rinvio (per un aspetto relativo a un difetto di motivazione) e in parte senza, il provvedimento con cui il Tribunale di Sorveglianza di Milano, lo scorso marzo, aveva revocato per Fabrizio Corona, causa di una serie di violazioni delle prescrizioni, il differimento pena a lui concesso nel dicembre 2019 per una patologia psichiatrica, facendolo tornare in carcere».

Già nei mesi scorsi, in realtà, sempre su istanza della difesa, i giudici della Sorveglianza avevano sospeso il provvedimento e Coroma era tornato a casa agli arresti domiciliari.

Il legale Chiesa, ha spiegato che la Cassazione ha annullato il provvedimento con cui «Fabrizio Corona era stato buttato in galera. Vi ricordate come l'hanno trattato? Quando si è tagliato le vene? Quando ha rotto il vetro dell'ambulanza? Chi aveva ragione? Chi chiederà scusa a Fabrizio? Ovviamente Fabrizio è inc***to come una bestia, credo che vorrà chiedere il conto a tutti quelli che gli hanno fatto passare i venti giorni più brutti della sua vita».

Lo scorso 22 marzo e per venti giorni Corona proprio dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza, era tornato dietro le sbarre. Prima però aveva affrontato una decina di giorni di ricovero nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Niguarda di Milano, perché si era ferito quando aveva saputo che i giudici della Sorveglianza avevano revocato il differimento pena in detenzione domiciliare, a lui concesso a fine 2019.

Appena saputa la notizia, l'ex agente fotografico si era ferito ai polsi e aveva pubblicato su Instagram una foto e un filmato con il volto sporco di sangue in cui attacca i magistrati. «Adesso vi faccio vedere come si combatte l'INGIUSTIZIA... pronto a dare la mia vita in questo Paese ingiusto», ha scrito l'ex fotografo dei vip. «Questo è solo l'inizio - minacciava Corona nel video - dottoressa Corti, signor Lamanna questo è solo l'inizio. Quant'è vero Iddio sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Vergogna. Chiedo, se no mi tolgo veramente la vita, che venga il presidente del Tribunale di Sorveglianza, che guardi gli atti il presidente».