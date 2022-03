Firenze, un drappo nero sulla statua del David: gesto di lutto e dolore per l'Ucraina

Un drappo nero che copre la statua del David in piazza della Signoria: è il flash mob ideato dal sindaco di Firenze, Dario Nardella, come gesto simbolico contro la guerra in Ucraina. Sul drappo è stata anche appuntata una bandiera dell'Ucraina. «È un gesto di lutto e di dolore molto forte nel giorno della nascita di Michelangelo Buonarroti - ha spiegato Nardella - Ricordiamo le vittime ucraine e anche i giovani militari russi mandati a morire da Putin. Due russi venuti da San Pietroburgo e giovani ucraini sono qui con noi. Questa è una guerra folle. E il David è il simbolo della libertà, gli ucraini per noi sono il David che combatte contro la tirannia di Golia. Noi vogliamo mandare questo grande messaggio da Firenze». Assieme al sindaco erano presenti gli assessori Sara Funaro e Cosimo Guccione.

