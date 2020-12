Folla in centro a Foggia, lo sfogo del ristoratore: «La mia attività chiusa e poi ci sono gli assembramenti»

«Perché la mia attività deve rimanere chiusa, perché non posso ospitare i miei clienti e in centro, intanto, la gente può assembrarsi?». È lo sfogo di Matteo Pipoli, giovane ristoratore foggiano in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook dopo le immagini di ieri (divenute virali sul web) dell'isola pedonale a Foggia molto affollata nelle ore serali.

Foggia è tra i 20 comuni pugliesi tornati ad essere zona arancione dopo l'ordinanza del presidente della Regione Michele Emiliano di lunedì 7 dicembre. «Lunedì il Sindaco Franco Landella l'illustre Sig. Raffaele Piemontese (massimi esponenti politici della mia città) dovranno darmi delle spiegazioni a questa foto» scrive il giovane ristoratore con la cui attività, dice all'Ansa «campano 6 famiglie». Poi Pipoli si chiede: «Ma perché i ristoranti, i bar e le palestre devono essere il capro espiatorio di questa epidemia? Siamo stremati dalle restrizioni», conclude.

Lunedi il Sindaco Franco Landella l'illustre Sig. Raffaele Piemontese (massimi esponenti politici della mia città)... Pubblicato da Matteo Pipoli su Sabato 12 dicembre 2020

Ultimo aggiornamento: 13:56

