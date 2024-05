Alessia Pifferi, la sorella Viviana: «Non ha attenuanti, l'ergastolo sentenza giusta»

Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per la morte di stanti della figlia Diana. Dopo la sentenza arrivano le dure parole anche da parte della madre e della sorella della donna.

La famiglia accoglie favorevolmente la senteza.

Alessia Pifferi condannata all'ergastolo per la morte della figlia Diana. La madre Maria: «Si è dimenticata di essere mamma, deve pagare»

Le parole della sorella

Viviana Pifferi, sorella di Alessia, si espressa in merito alla pena inflitta nei confronti della sorella, considerando che sia giusto che lei paghi per ciò che ha fatto e infine ha parlato anche della nipote ovvero la vittima: «Penso che i giudici abbiano fatto quello che è giusto, perché per me non ha mai avuto attenuanti, non è mai stata matta o con problemi psicologici. n questo momento non so neanche dire cosa provo, è una cosa stranissima.

La madre

La madre di Alessia Pifferi ha parlato anche lei della sentenza parlando del fatto che la cosa più grave è che lei in quel frangente si è dimenticata di essere madre ma soprattutto non ha mai chiesto scusa per quello che ha fatto: «È un dolore atroce. Si è dimenticata di essere una madre. Ora non riuscirei a dire nulla. Deve pagare per quel che ha fatto. Se si fosse pentita e avesse chiesto scusa… Ma non l'ha fatto».