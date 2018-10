Roma, froda il fisco per oltre 140milioni di euro: arrestato un imprenditore romano

Militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Roma hanno eseguito un'ordinanza applicativa di misure cautelari nei confronti di due persone, indagate per gravi e reiterate frodi fiscali, indebita compensazione di debiti tributari con crediti inesistenti, truffa aggravata ai danni dello Stato e falso in bilancio.



Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica capitolina, sono state condotte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e hanno riguardato le attività svolte da Gianluca De Cubellis, amministratore di fatto di più di 20 società, operanti in numerosi settori commerciali.



Nel mese di maggio 2017 il protagonista della vicenda era già stato colpito, insieme ad altre 5 persone, dal divieto di dimora in Roma e dell'esercizio di imprese e uffici direttivi di persone giuridiche, oltre che da un decreto di sequestro per oltre 80 milioni di euro, somma corrispondente ai profitti derivanti dalla commissione di plurimi reati tributari, riciclaggio, autoriciclaggio e truffa.



L'uomo, secondo le accuse, avrebbe continuato l'attività con modalità diverse, utilizzando lo «schermo» della Diamante S.r.l., a lui riconducibile sebbene formalmente gestita dal «prestanome» Andrea La Grotta . La società, che nel tempo ha operato in vari comparti (in prevalenza nel commercio di prodotti elettronici, informatici e petroliferi), attraverso l'emissione di fatture fittizie e la simulazione di esportazioni mai avvenute, ha indebitamente fruito di crediti Iva inesistenti per compensare oltre 5 milioni di debiti tributari ed evadere, complessivamente, imposte per circa 60 milioni di euro.



Sulla base di tali ulteriori risultanze investigative, che hanno portato alla luce, come si legge nel provvedimento, una «scelta di vita delinquenziale ormai consolidata» da parte del dominus del sistema fraudolento, il gip ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti di De Cubellis , amministratore di fatto della Diamante s.r.l.; l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria e del divieto di esercitare attività professionali o imprenditoriali per un anno nei confronti di La Grotta, amministratore di diritto della società.

Venerdì 19 Ottobre 2018, 10:19 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 10:52

