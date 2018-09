Centinaia al funerale di Igor, il 14enne morto per un gioco suicida

LEGGI ANCHE

Giovedì 13 Settembre 2018, 18:33 - Ultimo aggiornamento: 13-09-2018 19:04

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Erano in centinaia i presenti al funerale di, il quattordicenne morto impiccato a Milano a causa di un folle gioco che circola online. «Ho preso in braccio Igor appena nato e ho avuto la sfortuna di abbracciarlo negli ultimi istanti - ha dichiarato il padre del ragazzo - spero che nessuno possa provare il dolore che sto provando io in questo momento». Una morte che sta facendo discutere, perché causata da un assurdo gioco molto in voga fra i più giovani.«Abbiamo visto la cronologia e abbiamo denunciato tutto ai carabinieri - ha continuato il padre una volta terminata la cerimonia - nel video la buttavano lì come se fosse un gioco». Fortissima la commozione di amici, parenti e compagni di squadra di arrampicata. «Igor - hanno detto - ha sempre avuto un pensiero per tutti, sosteneva chi aveva bisogno, a partire dalla cara nonna che fatica a camminare. Muore solo chi non ha lasciato radici negli altri e Igor ne ha lasciate tante».