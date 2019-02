Roma, gay cacciato da un taxi a Trastevere: «Fr..., scendi subito dalla mia auto». Il racconto choc

Lunedì 25 Febbraio 2019, 11:25 - Ultimo aggiornamento: 25-02-2019 12:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era salito su un taxi con due amiche a, nel cuore di Trastevere, e dopo aver chiesto al tassista: «Puoi fermarti a un distributore automatico per comprare le sigarette?», si è sentito rispondere: «Del tu lo dai ai tuoi simili, frocio scendi subito dal mio taxi». Così Diego, parucchiere omosessuale di 30 anni, è stato lasciato per strada sabato notte 10 febbraio, intorno alle 2.Il guidatore, un uomo sulla sessantina, dopo aver fermato l'auto è ripartito senza dare spiegazioni. «Eravamo saliti da qualche minuto - racconta il ragazzo - quando quella mia richiesta l'ha mandato su tutte le furie, mi ha aggredito verbalmente senza motivo e ci ha cacciati dal taxi. Abbiamo cercato di dissuaderlo, ma non c'è stato nulla da fare».Le ragazze che erano con lui confermano il racconto di Diego che adesso si chiede: «Possibile che nel 2019 ci sia ancora questa omofobia? E' assurdo, siamo stati trattati come animali».Diego ha contattato la compagnia del taxi denunciando l'accaduto e si è anche rivolto a un avvocato perchè fatti del genere non accadano più. A quanto dichiarato dalla compagnia del taxi l'autista sarebbe stato sospeso.