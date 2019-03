Il giallo di Imane, la testimone chiave uccisa: la pista del cobalto ionizzato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 18 Marzo 2019, 07:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MILANO - Qualche settimana prima di morire, Imane Fadil è stata contaminata dal cobalto ionizzato, che è altamente radioattivo ma decade. Cioè svanisce progressivamente e questo spiegherebbe come mai, nel corpo della supertestimone dei processi Ruby, sono stati trovati solo 0,7 microgrammi per litro, quando il livello di tossicità del cobalto è 40. Ma nel frattempo il veleno aveva già fatto il suo lavoro e il primo marzo la modella è morta tra dolori terribili causati dal decadimento degli organi in un letto dell'Humanitas. È questa la pista seguita dagli investigatori che indagano per omicidio volontario e decisiva sarà l'autopsia che sarò svolta in settimana, alla presenza di un pool di esperti guidati dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo che si è occupata anche dell'assassinio di Yara Gambirasio, Lidia Macchi ed Elisa Claps. Per ora il corpo della giovane marocchina è all'obitorio di via Gorini, con divieto assoluto di avvicinarsi. «Non farla vedere a nessuno», è scritto a mano sul fascicolo della camera mortuaria.