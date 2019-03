Imane Fadil, il giallo dell'avvelenamento: i risultati delle analisi del sangue

Domenica 17 Marzo 2019, 10:13 - Ultimo aggiornamento: 17-03-2019 10:55

Si indaga sulla morte di Imane Fadil, la testimone chiave del processoche vede tra gli imputatiLa 34enne modella marocchina è deceduta il primo marzo scorso dopo un mese di agonia e dal referto sugli esami del sangue delnon emergerebbe nessun metallo a livelli tossici. Si attende l'esito dell'autopsia per avere ulteriori chiarimenti.Ancora dubbi, invece,dal momento che il centro di Pavia non effettua misure di radioattività. Quando è arrivata all'Humanitas di Rozzano il 29 gennaio scorso, Imane aveva già una patologia grave e conclamata aled è stata ricoverata in terapia intensiva perché lamentava gonfiori, dolori addominali e vomitava. I primi esami sulla giovane marocchina hanno escluso la presenza di un linfoma o di altri tumori.Qui avrebbe dichiarato il sospetto e la paura di essere stata avvelenata. Ipotesi poi smentita dalle ultime analisi. Solo l'autopsia e l'analisi dei tessuti potrebbero accertare se è stata l'esposizione a sostanze radioattive a causarne il decesso. Intanto, però, la procura di Milano indaga per omicidio volontario e Silvio Berlusconi nega di averla mai incontrata : «Spiace che muoia sempre qualcuno di giovane. Non ho mai conosciuto questa persona e non le ho mai parlato».